Felle brand op Coachellafestival sam

13 april 2019

16u55

Bron: CNN 0

Op het Amerikaanse Coachellafestival werden bezoekers vannacht opgeschrikt door een felle brand. Getuigen spreken van een ontploffing.

Op de camping in het Californische Indio was een eenheid met mobiele douches in brand gevlogen. Iets na twee uur kwam de brandweer de vlammen doven. Een douche-eenheid is vernield, een andere liep schade op. Niemand liep verwondingen op.