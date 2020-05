Feest in de auto: drive-in festival op komst deze zomer LOV

05 mei 2020

07u56 1 Festivals Geen grote zomerfestivals tot en met augustus, besliste de overheid, maar wat als er een waardig én veilig alternatief gevonden kan worden? De organisatie van Beat Park ziet het al helemaal voor zich: een drive-in festivalervaring.

Het naleven van de social distancing regels betekent voor grote evenementen en bijeenkomsten de doodsteek, maar wekt ook creativiteit op. Zo denkt Beat Park de oplossing gevonden te hebben voor de festivalloze vooruitzichten van deze zomer. Een drive-in festival, waar iedereen netjes feest vanuit z’n eigen wagen, helemaal volgens de regels van het afstand houden.

“Je kan Beat Park het beste vergelijken met een drive-in openlucht bioscoop, maar in plaats van een film genieten bezoekers van een heuse concert- of festivalervaring. Je parkeert je wagen voor een enorm scherm waarop een virtuele 3D stage wordt weergegeven en via je gsm kan je dan via het Beat Park WIFI-netwerk alles livestreamen op je autoradio. De artiesten en dj’s geven live on stage voor het scherm het beste van zichzelf. En net zoals bij een echte ‘mainstage’ zullen er naast een licht- en lasershow ook nog een dosis entertainment en typische festival-showelementen worden toegevoegd. Hierdoor worden ontelbare varianten mogelijk en kunnen we tal van unieke shows creëren en dat alles volgens de vereiste veiligheidsmaatregelen”, aldus de organisatie achter Beat Park.

Juni

Bij 9 grote steden in België en tal van locaties lopen de vergunningsaanvragen op hun laatste benen. Tal van diensten, locaties en sponsors hebben zich al achter het initiatief geschaard en heel wat artiesten staan te trappelen om te komen optreden. De organisatie hoopt in juni de eerste shows te kunnen organiseren. “We willen met dit initiatief ook de lokale toeleveranciers, partners en verenigingen wat perspectief bieden. Iedereen in de evenementensector wacht op nieuwe kansen.” Nu is het enkel nog wachten op groen licht van de overheid. “Hopelijk bieden de maatregelen die binnenkort verder bepaald zullen worden voldoende ruimte voor ons initiatief want muziek verbindt mensen en zorgt voor levensvreugde, en daar hebben we meer dan ooit allemaal behoefte aan.”

Via de website www.beatpark.be kunnen geïnteresseerden vanaf 5 mei pre-registreren. Per verkocht ticket schenkt Beat Park een bijdrage van €1 aan een lokale zorginstelling.