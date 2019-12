Faith No More op Graspop én Rock Werchter deze zomer BDB

13 december 2019

16u25 4 Festivals Dubbel feest voor de fans van Faith No More. Het vijftal uit Californië staat deze zomer niet enkel op het podium van Graspop Metal Meeting, maar ook op de weide van Rock Werchter. Dat maakte de organisatie bekend.

De Amerikaanse band staat op zaterdag 4 juli in het Festivalpark van Werchter. Dat de groep zo op twee Belgische festivals speelt op korte tijd, kan de organisatie van Rock Werchter niet deren. “Faith No More is hors catégorie”, klinkt het. “Het vijftal gaat tegen de stroom in. Hun motto is vrijheid, de uitkomst altijd kwaliteit.” Op Graspop Metal Meeting bestijgt de band het podium op vrijdag 19 juni.

Intussen liggen al tien acts voor Rock Werchter 2020 vast. Pearl Jam, Pixies en Wilco zijn bevestigd voor donderdag 2 juli. Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Faith No More en The Streets voor zaterdag 4 juli. System of A Down, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes en Yungblud zijn er op zondag 5 juli. Tickets zijn te koop via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be.