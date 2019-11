Exclusieve voorverkoop voor Paul McCartney op TW Classic: krijg één dag vroeger toegang tot tickets AW

25 november 2019

12u38 2 Festivals Live Nation, de organisatie achter TW Classic, pakte uit met een spectaculair nieuwtje: “Paul McCartney returns to Werchter”. De ticketverkoop start op vrijdag 29 november om 10 uur. Maar als abonnee van Het Laatste Nieuws kan je jezelf een dag eerder – op donderdag 28 november - van een plaatsje verzekeren.

Het concert in Werchter van de inmiddels 77-jarige Paul McCartney is onderdeel van zijn “Freshen Up”-tour waarmee hij in september 2018 in Quebec City van start ging. Op zondag 21 juni om 20 uur strijkt de ex-Beatle neer op de festivalweide van Werchter.

Een gewoon ticket kost 96 euro en de prijs van een ‘Golden Circle-kaartje’, waarbij je een plaats vlak voor het podium krijgt, bedraagt 150 euro.

En het écht goede nieuws? Als abonnee van Het Laatste Nieuws krijg jij voorrang bij de ticketverkoop!

Abonnees kunnen namelijk één dag vroeger profiteren van een exclusieve voorverkoop. Vanaf donderdag 28 november kan je als abonnee dus al tickets scoren. Alle informatie rond de exclusieve voorverkoop vind je binnenkort via dit artikel, in jouw krant en e-mails van Het Laatste Nieuws.