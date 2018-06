Ewout (10) uit Turnhout is de eerste ster van Werchter Boutique: "Warmdraaien voor Bruno Mars" DBJ

16 juni 2018

15u52 0 Festivals Met Werchter Boutique is het festivalseizoen écht begonnen. De eerste ster van het festival was niet Lil' Kleine die het festival opende, maar de tienjarige Ewout uit Turnhout die met zijn breakdancemoves de hele wei op zijn hand kreeg.

Lil Kleine opende het festival en werd opgevolgd door DJ Rashida die met haar zwoele hiphopbeats de wei entertainde. De tienjarige Ewout uit Turnhout zag zijn kans om zijn beste moves boven te halen. Met succes want hij kreeg de hele wei op zijn hand die via de grote schermen kon meevolgen.

'Ik ben een grote fan van Bruno Mars", vertelt Ewout die hier samen met zijn papa is. "Eigenlijk kom ik voor hem, maar tot Bruno begint is het tof om al even warm te draaien."