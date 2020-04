Evenementensector vraagt duidelijkheid: “Onmogelijk om relance correct voor te bereiden” WDw

26 april 2020

17u07

Bron: Belga 6 Festivals De evenementensector, verenigd in een alliantie van verschillende federaties, vraagt de regering om duidelijkheid. “De onzekerheid van de huidige situatie maakt het onmogelijk voor onze bedrijven om de relance op een correcte manier voor te bereiden”, luidt het in een dossier dat de sector aan de regering heeft overgemaakt.

De opgelopen schade wordt nu al geraamd op 5 miljard euro en loopt nog verder op Eventsector

De eventsector zegt een van de hardst getroffen sectoren te zijn in de coronacrisis. “Evenementen werden als eerste stopgezet en riskeren als laatste terug te worden opgestart”, klinkt het in een open brief. De sector telt 3.200 ondernemingen met 80.000 jobs en duizenden freelancers, klinkt het. “De opgelopen schade wordt nu al geraamd op 5 miljard euro (1,3 miljard bij de eventorganisatoren en 3,6 miljard bij de leveranciers) en loopt nog verder op.”

Beursseizoen

De sector wil duidelijkheid over een herstart. “Indien er bijvoorbeeld tegen 15 juni groen licht gegeven wordt voor het heropstarten van beurzen en congressen, kan het (geplande) beursseizoen op 1 september weer van start gaan. Indien de beslissing later genomen wordt, gaat een groot deel van het najaar verloren.”

De sector wil ook spreken over maatregelen die zuurstof geven aan de sector.

