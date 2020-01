Ellie Goulding komt naar Werchter Boutique SDE

22 januari 2020

16u25 5 Festivals De organisatie van Werchter Boutique heeft een nieuwe naam bekendgemaakt. Naast Taylor Swift en 5 Seconds of Summer zal ook Ellie Goulding (33) op zaterdag 20 juni op het festival optreden. Het is al van 2016 geleden dat de Britse zangeres nog eens op Belgische bodem stond.

De Britse popzangeres Ellie Goulding zal op 20 juni op Werchter Boutique optreden. Daarmee vervoegt ze Taylor Swift en 5 Seconds of Summer, die al eerder werden aangekondigd. Ellie, die in augustus vorig jaar in het huwelijksbootje trad met kunstverkoper Caspar Jopling, is al langer een van de grote namen in de Britse popscène. Met hits als ‘How long will I love you’, ‘Burn’ en ‘Love me like you do’ veroverde ze harten in binnen- en buitenland. De zangeres mocht zelfs optreden op het huwelijk van prins William en Kate Middleton in 2012.

In 2016 stond de zangers voor de laatste keer in ons land. Ze verkocht toen vlot het Antwerpse Sportpaleis uit en ze pakte even later ook overtuigd Rock Werchter in.

Tickets voor Werchter Boutique 2020 zijn te koop via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. Het festivalprogramma wordt binnenkort verder aangevuld.