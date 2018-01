Eerste namen line-up Tomorrowland 2018 zijn bekend TDS

23 januari 2018

23u54

Bron: BUZZE/DE MORGEN 0 Festivals Onder meer Hardwell en Armin van Buuren staan in juli op het podium van Tomorrowland. De festivalorganisatie maakte vandaag, dinsdag, het eerste deel van de line-up bekend.

Ook Axwell & Ingrosso, Yellow Claw en Sunnery James & Ryan Marciano zullen draaien tijdens het grootste dance-evenement van het land. Ook Ben Klock vs. Marcel Dettman, CamelPhat, Charlotte de Witte, Claptone, Da Tweekaz, Kölsch, Netsky, Partyraiser, Patrice Bäumel, Rezz, RL Grime, Solomun, Stephan Bodzin, &Me vs Rampa en Sven Väth zijn bevestigd.

Tevens werden Andhim, Alesso, Alison Wonderland, Dimitri Vegas & Like Mike, Recondite (live), Mark with a K, Eric Prydz, Coone, Jamie Jones, Martin Solveig, Richie Hawtin, KAYZO, Tale Of Us, en Vini Vici aan de affiche toegevoegd.

Een opvallende naam in het lijstje is French Montana. De Amerikaans-Marokkaanse rapper, bekend van zijn hit Unforgettable, is te zien op vrijdag 20 juli. Ook dit jaar heeft het Nederlandse trancefestival Trance Energy een eigen stage tijdens Tomorrowland. Op zondag 22 juli zal onder meer de Britse dj Ben Nicky het podium betreden.

De veertiende editie van het festival vindt plaats in de laatste twee weekenden van juli: 20 tot en met 22 juli en 27 tot en met 29 juli. De organisatie verwacht zo'n 400.000 bezoekers.