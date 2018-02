Eerste namen: Alanis Morissette en Goo Goo Dolls naar Suikerrock TDS

12 februari 2018

17u12

Bron: BELGA 0

Het Tiense stadsfestival Suikerrock heeft met de Canadese zangeres Alanis Morissette zijn eerste topnaam voor de editie van dit jaar beet. Morissette is op zaterdag 28 juli de headliner op het hoofdpodium. Ook The Goo Goo Dolls, bekend van de hit "Iris", Stan Van Samang en Gers Pardoel maken tijdens het komende festival hun opwachting.

Alanis Morissette brak in 1995 wereldwijd door met haar derde album "Jagged Little Pill", met daarop een rist hits zoals "You Oughta Know", "Ironic", "You Learn" en "Hand in My Pocket". Nadien was "Thank U" ook nog een hit. De Canadese verkocht tot dusver een slordige 60 miljoen platen en won 7 Grammy Awards.

Suikerrock vindt plaats van 27 tot en met 29 juli.