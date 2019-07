Eerste documentaire over rampfestival Vestiville lokt na een dag al meer dan 420.000 kijkers SD

30 juli 2019

08u03

Bron: YouTube 6 Festivals Net iets meer dan een maand geleden had het Lommelse Vestiville voor de eerste keer moeten doorgaan, maar het festival draaide uit op een complete puinhoop en werd al snel afgelast. Het Franse productiehuis Brut. heeft nu een eerste documentaire klaar over Vestiville, die na een dag al meer dan 420.000 keer bekeken werd.

28 juni. Voor heel wat festivalgangers had het een prachtige dag moeten worden: het festival Vestiville ging van start, met toppers zoals A$AP Rocky, Cardi B en Future op de affiche. Helaas draaide het anders uit. Hoewel het festival ‘s middags al had moeten beginnen, bleven de deuren gesloten. Om 17 uur kwam dan de ultieme mokerslag voor de honderden festivalgangers die uren in de zon en in onzekerheid hadden staan aanschuiven: het festival werd volledig afgelast. Of de bezoekers hun geld ooit terugzien, is nog onduidelijk.

Ravuth Ty, zijn zus en hun Britse kompaan Nik Chawda, de drie organisatoren, worden verdacht van oplichting, witwassen, valsheid in geschrifte en misbruik van vertrouwen. Zo zouden ze leveranciers en decorbouwers met valse betalingsbewijzen een rad voor de ogen hebben gedraaid. Met het tonen van gemanipuleerde screenshots probeerde de organisatie hen hun prestaties alsnog te laten leveren in de hoop alles tijdig klaar te krijgen. Mogelijk loopt de fraude in de honderdduizenden euro.

Ravuth Ty is trouwens niet aan zijn proefstuk toe, en staat in Nederland bekend om dit soort dubieuze zaken. Volgens enkele Nederlandse dj’s is het een handelwijze die Ravuth Ty al jaren hanteert: telkens een nieuw bedrijf opzetten (het liefst onder een andere naam), de onderneming failliet laten gaan en vervolgens met het afgetroggelde geld naar het buitenland vertrekken. En zodra de zaken weer rustig zijn, keert hij terug en organiseert weer een ander festival in een ander genre met nieuwe artiesten en leveranciers. “Het is zo slinks, zo gewetenloos. Dat hij hiermee mensenlevens verwoest, interesseert hem geen zak”, zegt Vato Gonzalez.