Eerste dag Couleur Café is "excellent verlopen" RL

29 juni 2019

01u28

Bron: Belga 0 Festivals Couleur Café heeft er een eerste zorgeloze dag opzitten. "Het is excellent verlopen, het kon niet beter", zegt woordvoerster Irene Rossi. De grote namen stelden niet teleur en de sfeer zat er goed in. Vrijdag was een uitverkochte eerste festivaldag waarop 23.000 muziekliefhebbers present tekenden.

"Het volk was overal op tijd, ook op de camping. De toegang naar het festival is vlot verlopen en bij de eerste concerten was al heel veel volk aanwezig", vertelt Rossi.

Na de thuismatch van Zwangere Guy eerder op de avond was het de beurt aan Sean Paul. En hoewel de zon al onder was liet hij de temperatuur stevig stijgen. De ene hit na de andere passeerden de revue. Tot slot mocht de Australische Xavier Rudd met zijn warme stem en folk-rock de aanwezigen aan het hoofdpodium laten wegdromen. Wie het feest wat steviger wilde afsluiten had keuze te over met de aanstekelijke afropop van Wizkid, de hiphop-deuntjes die dj Black Mamba draaide of het exotisch paradijs vol funk, disco en Caraïbische ritmes van Arp Frique. Zoals steeds op Couleur Café is er een perfect evenwicht tussen muzikale ontdekkingen en gevestigde waarden.

Gewapend met waterpistool

De zon was ook rijkelijk aanwezig, maar "qua hitte viel het heel goed mee. Het is een groot park met veel schaduw. De verschillende waterpunten, we hadden er twee extra geïnstalleerd, werden goed gebruikt", aldus Rossi.

Het resterende programma

Zaterdag en zondag gaat het feest in het Ossegempark gewoon voort en er zijn nog tickets te koop online. Op de tweede dag zijn onder meer Craig David, Tamino en Niveau 4 XXL, het eigenste hiphopproject van Couleur Café, de blikvangers. De derde dag komt Goran Bregovic nog voor de balkanbeats zorgen en mag Ms. Lauryn Hill, frontvrouw van de Fugees, het hoofdpodium afsluiten.