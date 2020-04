Eerste artiesten reageren op afgelasting festivalzomer: "Duizenden euro's die we kwijtspelen én geen promo. Dit is een ramp!” Jolien Boeckx

18u12 22 Festivals Geen Graspop. Geen Rock Werchter. Geen Tomorrowland. Een dikke streep door onze festivalzomer. En een nog grotere door de financiën van onze artiesten. “Dit betekent duizenden euro’s die we kwijtspelen: een ramp”, reageert metalband Fleddy Melculy. Al blijkt het wegvallen van promo en het genot van live optreden voor de fans, nog erger. “Een nieuwe plaat komt pas écht tot leven op de festivals”, zegt Eefje De Visser, die voor het eerst op Rock Werchter zou staan. “En toch zullen we er ons moeten bij neerleggen...”, aldus Emma Bale.

Emma Bale stond normaal op zaterdag 4 juli op de affiche van Rock Werchter. “Voor het eerst in zes jaar is mijn festivalzomer helemaal leeg”, reageert de zangeres. “Dat is raar en allesbehalve leuk natuurlijk. Maar ik leg mij neer bij hetgeen de experten beslist hebben. We kunnen toch niet anders.” Emma, en alle andere artiesten voelden de bui een maand geleden al hangen. “Maar zolang die officiële beslissing er niet kwam, bleef je afwachten. En ergens ook nog hopen.” Dat bang afwachten wordt nu ingevuld door een pijnlijke duidelijkheid. En een onzeker zicht op de financiën. “Het is allesbehalve leuk dat er deze zomer geen geld zal binnenkomen. Maar ik ben met het geld dat ik de voorbije jaren verdiend heb, verstandig omgegaan. Ik geef niet zomaar alles uit”, zegt Bale, die haar zes clubshows en de release van een EP ook al moest uitstellen. “Dat Emma de voorbije jaren zo slim is omgegaan met haar geld, maakt dat ze daar nu een beetje van kan profiteren om zo de annuleringen te overbruggen. Maar het blijft afwachten hoe lang deze situatie nog zal duren, natuurlijk”, zegt haar manager, Filip Van Moerkercke. “Ik hoop ergens dat de regering ook rekening zal houden met de livesector, net zoals ze dat met de retail en horeca ook doet.”

Financiële ramp

Een financiële tegemoetkoming zal nodig zijn, als we de balans bekijken die artiesten opmaken. “Het wegvallen van festivals betekent al snel een verlies van duizenden euro’s voor de band. Niet dat wij daardoor in de problemen komen, maar het blijft een ramp natuurlijk”, zegt Jeroen Camerlynck van Fleddy Melculy. De band zou voor de derde keer op Graspop spelen, op donderdag 18 juni. “Bovenop die inkomsten van optredens valt de merchandising op festivals ook weg én natuurlijk het plezier van optreden, het moment op zich”, gaat hij verder. “We hebben geluk dat er voor ons nog een clubtour van 23 optredens op de agenda staat, die financieel veel goed kan maken. Die tour is door de coronacrisis naar het najaar verzet. We hopen nu volop dat die wél kan doorgaan.”

Zo denkt ook Eefje De Visser, die op donderdag 2 juli voor het eerst op Rock Werchter zou staan. “Het zal een zomer met minder inkomsten worden. Ik vind dat heel erg voor mijn muzikanten en crewleden. Maar zolang onze clubshows op een latere datum kunnen doorgaan, kunnen we dit financieel wel aan”, zegt ze. Niet alleen financieel vindt Eefje het erg, het wegvallen van een podium deze zomer maakt haar evenveel zorgen. “Ik heb net een nieuw album uit (in januari was de release van haar vierde album, ‘Bitterzoet’ red.) en die nieuwe muziek komt pas echt tot leven als je ze op festivals kan brengen. Die optredens zijn van groot belang. Zo kan je jouw naam als artiest nog meer bevestigen. Dat is een zekerheid die nu wegvalt en waarvan ik de impact nog niet goed kan inschatten”, vertelt Eefje. “Maar op dit moment vind ik het vooral belangrijk dat er nog zo min mogelijk mensen besmet raken en sterven aan het coronavirus. In dat opzicht is de beslissing van de overheid een juiste keuze. Hopelijk is deze situatie zo snel mogelijk achter de rug.”

Belgisch talent

Onze artiesten hopen nu dat de festivals een engagement aangaan om hen volgend jaar opnieuw op de affiche te zetten. “Ik had erg uitgekeken naar mijn eerste keer Rock Werchter. Ik hoop dat de organisatie mij volgend jaar opnieuw wil boeken. Je kan het beschouwen als een uitstel van ons optreden. Net zoals concerten van onze clubtour ook uitgesteld worden naar een latere datum", zegt Eefje De Visser. “Zo krijgen we misschien volgend jaar een volledig Belgische festivalzomer. Dat zou in deze tijd toch een klein lichtpuntje betekenen”, zeggen Emma Bale en haar manager. “Het kleine voordeel, als ik dat zo mag noemen, is dat door het uitstel van de festivalzomer, de energie van ons en van ons publiek dubbel zo hard zal leven als we het podium weer mogen betreden”, zegt Jeroen van Fleddy Melculy nog.