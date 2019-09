Een podium op 3.300 meter hoogte: dit is Tomorrowland Winter 2020 in cijfers MVO

16 september 2019

20u16 0 Festivals De ticketverkoop voor Tomorrowland Winter 2020 is gestart. Vanaf afgelopen zaterdag konden de 7-dagen pakketten aangekocht worden en festivalgangers kunnen nu zaterdag ook hun ‘Mysterious 4 days package’ reserveren. Voor Tomorrowland Winter 2020 wordt er een tweede hoofdstuk geschreven van‘The Book of Wisdom’, het thema van de vijftiende zomereditie dat deze zomer plaatsvond. De wintereditie zal immers doorgaan onder het thema ‘The Book of Wisdom, The Frozen Chapter’.

Het festivalterrein van Tomorrowland Winter strekt zich uit van Alpe d’Huez Les Bergers, gelegen in het hart van het dorp, tot over het hele skigebied. Hieronder wat interessante weetjes over de editie van 2019:

1. De organisatie verwacht 25.000 bezoekers uit 94 landen. Met bezoekers uit China, Brazilië, Colombie, … , brengt Tomorrowland Winter de hele wereld naar Alpe d’Huez.

2. Er zijn 8 stages verspreid over het skigebied en Alpe d’Huez zelf, waaronder:

3. Een mainstage van 60 meter breed en 22 meter hoog.

4. Twee overdekte stages met als blikvanger de Garden of Madness. Deze laatste heeft een oppervlakte van maar liefst 4.500 vierkante meter en is verwarmd.

5. De hoogste stage bevindt zich op Le Pic Blanc, op een adembenemende 3.300 meter hoogte.

6. Voor de line-up worden meer dan 100 dj’s van over de hele wereld overgebracht. Naast grote namen als Lost Frequencies, Kungs en Martin Garrix, is ook aandacht voor lokaal talent, waaronder DJ Galluxy, de artiestennaam vanGeoffrey Gallucci, een 26-jarige melkboer uit de streek.

7. Er is een aan de regio en het seizoen aangepast Tastes of the World food-aanbod met aanwezigheid van Franse en Belgische topchefs.Tijdens de opbouw van Tomorrowland Winter zijn maar liefst 700 personen aan de slag. Op de festivaldagen zelf stijgt dit aantal naar 1.800 personen crew. Hierbij ook heel wat lokale mensen en leveranciers.