Eén platform per bubbel: eerste coronaveilige concert is succes in Verenigd Koninkrijk PV

13 augustus 2020

16u03

Bron: BBC 4 Festivals Concerten en festivals in coronatijden, in Newcastle toont men hoe het kan. Eergisteren konden de bezoekers er op een veilige manier genieten van het eerste Britse concert sinds de uitbraak van Covid-19. Op het podium stond singer-songwriter Sam Fender (26).

Afgebakende bubbels, nette rijen én zitplaatsen in plaats van een springende massa. Het eerste coronaproof concert in het Verenigd Koninkrijk geeft een idee van hoe festivals ook tijdens een pandemie kunnen doorgaan. En daar hadden de muziekfans nood aan. De 2.500 tickets voor het concert waren al in enkele minuten de deur uit.

Op het terrein golden strenge regels om aan de nationale veiligheidsvoorschriften te voldoen. Zo had elke bubbel van vijf personen een afgebakend terreintje. Zodra de bezoekers die plaats verlieten, moesten ze hun mondmasker dragen. Bovendien gold er een eenrichtingsverkeer op het hele terrein en kon eten en drinken op voorhand besteld worden om wachtrijen te voorkomen.