Een helikoptervlucht, champagne, luxueuze hotels, feestje in een lavatunnel: dit is het duurste festival ter wereld

27 april 2018

09u44 1 Festivals Dacht je dat Tomorrowland en Werchter al veel te duur waren? Dan is dit festival in IJsland zeker niets voor jou. Secret Solstice Festival in Reykjavik is namelijk het duurste festival ter wereld, met tickets van 175 tot 1 miljoen euro.

Wie bij zijn standaardticket nog graag een kampeerplaatsje wil, zit meteen aan 230 euro. Maar waarom zou je standaard gaan als je ook de ultieme VIP-ervaring kan beleven?

Het festival bevindt zich op een prachtige locatie, tussen gletsjers, meren en wervelende natuur. Van 21 tot 24 juni kunnen feestgangers zich laten gaan tijdens de IJslandse periode waarin de zon 96 uren aan een stuk schijnt. De organisatie pakt dit jaar uit met erg exclusieve feestjes, zoals een party in een 5000 jaar oude lavatunnel, en het enige feest ter wereld binnen in een gletsjer - wel even je jas en muts meenemen voor die laatste.

VIP-behandeling

Het duurste ticket voor het festival kost 1 miljoen dollar, of zo'n 825.000 euro. Er is er maar eentje beschikbaar, want het moet natuurlijk wel exclusief blijven. Wat krijg je daar voor terug? Om te beginnen wordt je afgehaald op de luchthaven, met een persoonlijke ontvangst waarbij geen bubbels mogen ontbreken. Daarna wordt je overgebracht naar het dichtstbijzijnde Hilton-hotel (Maar geen zorgen, wie echt wil gaan kamperen heeft uiteraard ook toegang tot de camping). Vervoer van het hotel naar de festivalsite en terug wordt elke dag voor je geregeld. Drankjes, ook de alcoholische, mag je vrij uitkiezen zonder extra kosten. Daarnaast krijg je ook een helikoptervlucht over Langjökull, één van de hoogste gletsjers van het land. En oh ja, je mag achteraf natuurlijk ook in een gletsjer gaan feesten. Je krijgt namelijk toegang tot alle evenementen van het festival, ook die waar 'normale' festivalgangers voor moeten bijbetalen.

Zo kost het feestje in de gletsjer 269 euro, en het feest in de lavatunnel nog eens 200 euro.

Privé-shows

VIPs kunnen uiteraard naar de festivalweide gaan, maar ze hoeven die moeite niet persé te doen. Zo zijn er privé-optredens voorzien van enkele headliners. Daaronder maken onder andere Bonnie Tyler en Slayer hun opwachting. Binnenwandelen in de backstage is ook geen probleem.

Eten doen ze enkel bij sterrenchefs, en uiteraard zijn er de hele dag door hapjes en glazen champagne beschikbaar in de VIP-lounge. Een persoonlijke stylist neemt haar en makeup onder handen, en wie graag een pauze neemt van die hectische festivalsfeer kan even ontspannen in de wellness.

Na het festival vliegen deze ultieme luxepaardjes uiteraard terug in een privé-jet, met een rijkelijk gevulde goodie bag en exclusief T-shirt op zak.

Wie niet meteen een miljoen kan missen, kan ook iets 'goedkopere' VIP-pakketten aanschaffen. De rest van de speciale aanbiedingen variëren tussen de 380 en 12.000 euro, vluchten niet altijd inbegrepen.