Editors sluiten festivalseizoen in Werchter af

15 juli 2018

04u45

Bron: Belga Festivals Editors hebben deze nacht het festivalseizoen in Werchter afgesloten. Op TW Classic kreeg de Britse indierockband met een anderhalf durend concert moeiteloos het publiek op de hand.

Voor een Belgisch publiek wil Editors zich met plezier in het zweet werken. Zeker als het decor de festivalweide in Werchter is. Voor de Britse formatie was het op TW Classic 2018 al de zevende passage in wat vandaag het Festivalpark heet. 'No sound but the wind' groeide uit tot een nummer voor de Belgen en de positieve respons op de nieuwe bezetting in 2012 heeft de band met ons land alleen maar versterkt. "De Belgen zijn het meest van al verzot op ons. Mensen begrijpen hier perfect waar we met de groep naartoe willen", zegt voorman Tom Smith.

Editors hadden er zin in en zo ook de massa die luid mee scandeerde op "Smokers outside the hospital doors" en "Desire". Als enige band op TW Classic mochten Smith en co bisnummers offreren. Het sein om "Papillon" op de festivalweide los te laten. Het werd een voorspelbare maar waardige afsluiter van de zeventiende editie.