Druk weekend voor Dimitri Vegas & Like Mike: drie sets op Tomorrowland én tussendoor nog even naar Suikerrock JOBG

29 juli 2019

Ook voor onze eigen dj-producers Dimitri Vegas & Like Mike was afgelopen weekend één grote rush. Na hun dj-set zaterdag op Tomorrowland, die pas om 23.50 uur gedaan was, moesten de broers vliegensvlug richting Suikerrock in Tienen, 70 kilometer van Boom.

Daar werden ze om 1 uur 's nachts op het podium verwacht. Het leek érg nipt te worden, maar dankzij de speciale politiebegeleiding stonden ze exact op tijd in Tienen. En gisteren stonden ze alwéér op Tomorrowland.

In totaal speelden de broers Thivaios maar liefst zes keer op het dancefestival de voorbije twee weekends. Na hun twee vastgelegde shows per weekend sloten ze telkens op zondag het festivalweekend nog af met de '3 Are Legend'- show, een terugblik op de grootste hits uit de voorbije 15 jaar, waarbij uiteraard een pak hits van Dimitri Vegas & Like Mike zaten. De broers hebben Tomorrowland mee groot gemaakt - en andersom. "Dit was ons tiende jaar op de Mainstage. Ik herinner mij het eerste nog: we werden van uur gewisseld met Swedish House Mafia en waren plots headliner. Nog 5 centimeter groot was ik van de stress", lacht Vegas.