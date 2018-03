Drones en metaaldetectoren: Coachella dit jaar extra zwaar beveiligd SD

28 maart 2018

20u59

Bron: ANP 0 Festivals Op het Coachella festival worden dit jaar extra veiligheidsmaatregelen genomen. De politie heeft, na het bloedbad in Las Vegas, de beveiliging voor het muziekfestival dat komende maand plaatsvind in Indio, Californië flink opgeschroefd.

Bij het Route 91 muziekfestival in Las Vegas vielen in september vorig jaar 58 doden en 851 gewonden toen een man vanuit een hotelkamer zijn wapen leegschoot op de menigte. De politie zet nu alles op alles om een herhaling van dit drama te voorkomen.

Zo wordt tijdens het festival met drones gevlogen om vanuit de lucht verdachte mensen en verdachte spullen te ontdekken. Politiemensen zijn speciaal getraind om afwijkend gedrag van mensen te herkennen en om verdachte objecten te spotten. Agenten en beveiligers moeten vooraf het terrein goed leren kennen, zoals de plaatsing van vuilnisbakken, zodat later geplaatste objecten worden opgemerkt.

Metaaldetectoren

De bezoekers zullen ook merken dat de beveiliging streng is. Zo worden er metaaldetectoren en afsluitbare toegangshekken gebruikt.

Coachella vindt plaats in de weekends van 14 en 21 april. De festivalbezoekers kunnen naast de drie headliners Eminem, Beyoncé en The Weeknd rekenen op tientallen andere grote en minder grote namen. Zo staan onder meer Jamiroquai, David Byrne, The War on Drugs, Chic met Nile Rodgers, Portugal. the Man, alt-J en Odesza beide weekends op de podia in Indio.