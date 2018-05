Drie mannen opgepakt na dodelijke drugs op Engels dancefestival mvdb

28 mei 2018

14u46

Bron: ANP 0 Festivals Drie mannen zijn opgepakt in verband met drugshandel op het Engelse Mutiny Festival waar meerdere doden vielen.

Verscheidende festivalbezoekers in Portsmouth werden afgelopen weekend ziek na het nemen van drugs, meldt de BBC. De politie arresteerde de verdachten omdat zij vervuilde harddrugs zouden hebben verkocht op het festival. Daar vielen twee doden, een ander slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een van de dodelijke slachtoffers is Georgia Jones, amper 18.

De organisatoren legden het festival stil toen bleek dat de twee festivalgangers waren overleden in het ziekenhuis. Ze hadden eerder al gewaarschuwd voor het rondgaan van drugs met gevaarlijke stoffen, en riepen mensen op om geen drugs te nemen.

Op de affiche stonden onder meer Sean Paul, Dizzee Rascal en Craig David naast top-dj's Pete Tong, Andy C en Steve Lawler.