Dour pakt uit met A$AP Rocky als headliner Redactie

27 november 2019

08u00

Bron: De Morgen 0 Festivals Dour pakt uit met een eerste headliner: na zijn mislukte doortocht vorig jaar prijkt rapper A$AP Rocky dit jaar opnieuw helemaal bovenaan de affiche.

A$AP Rocky moest vorig jaar afzeggen, omdat hij wegens een handgemeen in Zweden in de cel zat. Zelfs Amerikaans president Donald Trump zette zich toen persoonlijk in voor zijn vrijlating.

Nu waagt Dour dus een nieuwe kans. “Nadat hij vorig jaar gedwongen was om af te zeggen, kon er geen sprake zijn van een editie 2020 van Dour Festival zonder A$AP Rocky”, klinkt het in een persbericht.

De rapper uit Harlem is momenteel druk in de weer met zijn nieuwe plaat ‘All Smiles’. Op zaterdag 18 juli 2020 zal hij die plaat exclusief promoten op Dour.

De ticketverkoop start op vrijdag 6 december vanaf 10 uur.