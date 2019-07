DJ Diesel (Shaquille O'Neal): moshen met de ex-basketter Redactie

00u00 0 Festivals Eén van de meest opmerkelijke namen op de affiche gisteren - naast De Romeo's - was Shaquille O'Neal. Tot 2011 dé ster van de NBA, maar intussen is de ex-basketter (47) bekend als DJ Diesel.

In wit marcelleke zag de ex-topsporter er misschien minder strak uit dan in zijn hoogdagen, maar muzikaal ging hij voor een aanvallende set. Van 'Smells Like Teen Spirit' van Nirvana tot 'Mr. Brightside' van The Killers: de fans konden niet alleen dansen, maar ook moshen.