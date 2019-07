DJ die moest spelen op Vestiville getuigt: “Alles stond gewoon klaar” Daimy Van den Eede

02 juli 2019

08u57 12 Festivals Jules Thys, beter bekend als DJ Jewels, moest afgelopen vrijdag spelen op het Lommelse festival Vestiville. Toen hij aankwam op het terrein, stond alles wel klaar, maar was hij de enige artiest die aanwezig was. Dat blijkt uit beelden die de DJ zelf online gezet heeft.

“De mensen hebben net te horen gekregen dat het festival geannuleerd is", vertelt Thys in zijn vlog. “Maar alles wat ze beloofd hebben, staat hier gewoon”. De DJ neemt zijn kijkers ondertussen mee op het festivalterrein, waar veel podia staan. Er is onder meer een ‘Sportsville’, waar je bijvoorbeeld kan pingpongen, en een ‘Inflataville', dat volstaat met springkastelen.

Thys bezoekt ook zijn eigen podium. “Hier zou ik gespeeld hebben tussen 20 en 21 uur. Ik vraag me af of ik mijn geld ooit ga krijgen”, klinkt het.

Vestiville werd op het laatste moment geannuleerd. Burgemeester van Lommel Bob Nijs (CD&V) vond namelijk dat de veiligheid van de festivalgangers niet gegarandeerd kon worden. Organisatoren Ravuth en Aymira Ty, broer en zus, zijn aangehouden.

Bekijk hieronder de volledige vlog van DJ Jewels: