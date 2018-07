Dimitri Vegas & Like Mike sluiten dancefestival in Disneyland af: "Eén van de uniekste plekken" CD

01 juli 2018

10u31 38 Festivals Geen Disneymuziek, maar wel stevige dancebeats weerklonken de voorbije dagen door de luidsprekers van Disneyland Paris. Daar vond de tweede editie plaats van het muziekfestival Electroland. En niemand minder dan onze eigen Dimitri Vegas & Like Mike waren gisterenavond de ultieme slotact.

Op Tomorrowland in Boom is het nog wachten tot 20 juli, maar afgelopen weekend was er al een groot tweedaags dancefestival in Disneyland Paris: Electroland. Meer dan 16.000 muziekliefhebbers, waaronder heel wat Belgen, gingen in het Walt Disney Studios Park uit de bol op de beats van top-dj’s Robin Schulz, Bob Sinclar en Afrojack. Ook onze eigen Dimitri Vegas & Like Mike stonden op dit betoverende podium.

"Als kleine jongens kwamen we vaak met onze ouders naar Disneyland Paris en het is maf om hier nu na zoveel jaar te mogen draaien", aldus Dimitri die de grootste Disneyfan is van de twee. "Dit is zonder twijfel één van de uniekste plekken waar we deze zomer zijn geweest. Zeker met die reusachtige standbeelden van de Marvel Superhelden. En ook het publiek was laaiend enthousiast. We hebben speciaal wat kleine Disney-invloeden in onze set gestoken. Zo mocht onze remix van de Pirates of the Caribbean-soundtrack zeker niet ontbreken."

Magisch decor

Net als vorig jaar zet Electroland ook heel hard in op beleving. Zo bleven verschillende parkattracties na zonsondergang open en was er een adembenemende licht- en projectieshow op de gevel van de sensationele attractie Twilight Zone Tower of Terror. En dat allemaal in een magisch Disneydecor. Electroland moet daarmee dus zeker niet onderaan voor Tomorrowland in ons land.

"Dit dancefestival in Parijs heeft het voordeel dat hun magisch decor er het hele jaar door staat, dus moeten ze minder opbouwen dan in Boom", grapt Dimitri. "Maar voor de rest denk ik dat ze allebei hun eigen uniek verhaal brengen. Ze kopiëren elkaar niet. En ik ben er zeker van dat Electroland de komende jaren kan uitgroeien tot een nog groter festival. En dan mogen ze ons met veel plezier opnieuw vragen!"