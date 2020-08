Digitale Lowlands gretig omarmd: “Er worden compleet nieuwe edities geconstrueerd” Cindy van Rijswijk

22 augustus 2020

16u43

Bron: AD 0 Festivals Op het terrein in Biddinghuizen blijft het dit weekend stil, maar Lowlands laat samen met 3voor12 en NPO 3FM wel van zich horen via het online platform Lowlands free:united, waar alle optredens, interviews en streams van de 28ste editie te vinden zijn. Vandaag worden onder meer oude optredens van Imagine Dragons, Stromae, The National, Editors en De Staat gestreamd. De beleving is er niet minder om bij de ‘Lowlanders’, blijkt uit de vele berichten op social media.

Nee, hetzelfde is het niet. Maar zo’n online variant heeft toch ook voordelen: geen stortbuien die de camping teisteren, doorweekte tentzeilen of blubber tot aan de oksels na een weekendje festivalterrein. Hoewel dat voor een enkeling juist de charme van het populaire evenement zo kenmerkt. De organisatie wordt naar eigen zeggen ‘overstelpt’ met video’s uit het hele land en daarbuiten van mensen die op eigen wijze het digitale alternatief meevieren. ,,Te gek om te zien dat The Free State of LLow geen grenzen kent”, aldus Lowlands op Twitter. Op een bijgevoegd filmpje is te zien dat festivalgangers hun tentje dit jaar in eigen tuin of elders hebben opgezet.

We worden overstelpt met video's uit het hele land en daarbuiten. Te gek om te zien dat The Free State of LLow geen grenzen kent!❤️Vier jij ook je eigen coronaproof LL-feestje? Deel jouw stories en gebruik #LL20, #3FM en #LLThuis of check de Zoom Box: https://t.co/5BbbonxcHq pic.twitter.com/3NISGDrTfh Lowlands Festival(@ Rapid_Razor_Bob) link

Ook ontstaan er aan de hand van gedeeld oud materiaal onder fervente Lowlands-gangers compleet nieuwe edities, zo laat ene Martin weten op Twitter. En Marcia volgt thuis gewoon haar festivalritueel met yoga en hiphop dance. Een Bloemlezing.

Is er nog plek op camping 4?#LL20 pic.twitter.com/WoQ5jFrc5a Bert Salij(@ BertSalij) link

In de Lowlands-appgroep wordt aan de hand van foto's van voorgaande edities een compleet nieuwe editie geconstrueerd.



Er zijn verhaallijnen, plotwendingen en iedereen staat weer als vanouds links vooraan.



Ik vind het heerlijk.#LL20 Martijn La Grouw(@ martijnlg) link

Fijne Lowlandsstreams #LL20. Ik kijk nu @Elbow van #LL11 (waar ik toen ook bij was). https://t.co/euFPrjuYGX Suzanne Unck 🏳️‍🌈(@ suzanneunck) link

Vandaag al 3x zeiknat geregend. Nu luister ik oude lowlands playlist terwijl ik de laatste dozen uitpak. Het weer maakt wel dat ik t _iets_ minder erg vind dat ik niet nog 2 nachten in een tentje voor de boeg heb. #LL20 #knusthuis Tjarda(@ Tjarlie75) link

Gezellig brunchen op de Gllamping #LL20 #lowlands pic.twitter.com/H2VdBw3HHH Jenneke(@ Jennekepenneke) link

About last night... Silent disco met de leukste in mijn achtertuin 😄 #LL20 @Rapid_Razor_Bob pic.twitter.com/JzAda8GSem Wendy v. Wijngaarden(@ Wendyvw84) link

Lowlands Free:United na de ochtend yoga meteen door naar hiphop dance. Toch nog een beetje #LL20 https://t.co/85D5iYlCCt Marcia van Woensel(@ MWoensel) link

Geen #ll20 doet pijn 😢 hessels1969(@ hessels1969) link

Haha vrienden liepen op de brug van #Lowlands #LL20 @3FM pic.twitter.com/tP0DBU5Hio Jacqueline Duerinck(@ Duerinck) link

Het programmaboekje van mijn eerste Lowlands. Inclusief omcirkelde namen.



Wat was ik overweldigd.

(Toenmalige) favorieten Green Day, Foo Fighters en Soundgarden op een festival. Rennen tussen de podia om het volgende optreden te zien. 3 dagen enthousiasme en adrenaline!#LL20 pic.twitter.com/qjpkdmV15o Robin(@ robinvr78) link

Toch nog even dat Ik-ben-op-Lowlands-gevoel krijgen dit weekend door onder meer dansjes te doen bij de digitale ArmadiLLow! 🕺🏻 #3FM #LL20 #LLThuis @verasiemons pic.twitter.com/60xUspwzDj Roy Koning(@ Noedotweets) link



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.