Die Zeelanders van Bløf kunnen méér dan alleen 'Zoutelande' Redactie

16 juli 2018

00u00 1 Festivals Veertien jaar geleden stonden de Zeelanders van Bløf al op TW Classic, maar geen kat die hen kende. "Thé Lau heeft ons optreden toen nog proberen te redden, maar helaas", lachen ze. "En nu zingt iedereen onze nummers mee. Ongelooflijk."

En dat allemaal dankzij die ene hit 'Zoutelande' - met 'onze' Geike Arnaert. Zij was overigens de enige vrouw zaterdag op het podium van TW Classic - en dan nog slechts voor één liedje. Maar dat nummer kampeert wel al liefst 21 weken bovenaan de Vlaamse Ultratop, en da's een record.

"Een paar Belgische pintjes op TW Classic is ideaal om dat record te vieren", lacht frontman Paskal Jakobsen. "Maar we moeten onszelf nog dagelijks in de arm knijpen, zo onwezenlijk is dit allemaal. 'Zoutelande' was sowieso een duet, maar met een Nederlandse stem kwam het niet over. Tot de platenmaatschappij Geike voorstelde. Het was een beetje een gearrangeerd huwelijk, maar wel een héél goed achteraf bekeken." Het wordt dus moeilijk om deze hit te overtreffen. "We vragen onszelf dikwijls af welke single we nu moeten uitbrengen. Gemakkelijk is dat écht niet. Maar waarover we het wel eens zijn, is dat we moeten blijven inzetten op België. We hebben al zoveel hits gehad in Nederland en zien nu dat onze muziek ook hier werkt. We houden van België."

En België duidelijk ook van Bløf. Want een festivalmenigte op gang krijgen om 13 uur is geen simpele taak. En al zeker niet voor een band die het publiek maar kent van één liedje. Toch werden ook hun andere nummers - stuk voor stuk hits in eigen land, want daar zijn ze al 20 jaar een gevestigde waarde - gesmaakt. 'Harder dan ik hebben kan' en een cover van 'Iedereen is van de wereld' - "om de herinnering aan Thé Lau levendig te houden" - werden luid meegezongen.

Zomerhit

En toch. 'Zoutelande' is dé zomerhit van het moment, maar werd niet genomineerd voor de Radio 2 Zomerhit. Hoe kan dat? "Het nummer kwam wel degelijk in aanmerking, maar de band kan niet aanwezig zijn op de uitreiking op 12 augustus en dat is een vereiste. Zeer spijtig", verklaart Hans Van Goethem van de VRT.

Al lijken de mannen van Bløf daar zelf niet veel mee in te zitten. "Het is best grappig dat jullie 'Zoutelande' als een zomerhit beschouwen, want eigenlijk speelt het zich af in de winter. En wat we nu beleven, is op zich al het mooiste wat we ons konden wensen."