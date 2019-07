Die Freddies, met Chris Van Tongelen, veroveren de Moose Bar op Tomorrowland MVO

27 juli 2019

Ze waren dan wel een half uurtje stijlvol te laat, dat weerhield Die Freddies, de nieuwe Duitstalige coverband van Chris Van Tongelen, er niet van om de boel eens goed op stelten te zetten in het kleinste - maar ook gezelligste - zaaltje van Tomorrowland.

Pure ambiance in de Moosebar, de thuishaven van Nederlandstalige muziek op één van de meest internationaal bijgewoonde festivals ter wereld. Chris Van Tongelen, die we voornamelijk kennen van de Romeo’s, stelde er zijn nieuwe band Die Freddies voor. Meteen extra reden om te feesten in de bar die sowieso al voor het meest intieme partymoment op de site zorgt. Die Freddies brengen bekende feesthits, vertaald naar het Duits. Maar geen zorgen, meezingen in het Engels of Nederlands is zeker toegestaan.