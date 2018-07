Deze films werden opgenomen op een (fictief) festival Redactie

27 juli 2018

Drie jaar geleden streek de ploeg van Safety First neer op het festivalterrein van Tomorrowland in Boom voor de opnames van de film Safety First - The Movie. Een festival is dan ook een fantastische locatie voor een film, zoals je kan zien in deze video!