Derde naam Rock Werchter bekend: Pink zal op festival optreden TK

16 oktober 2018

08u45

Bron: Festileaks 0 Festivals Nadat vorige week 'The Cure' en 'Mumford & Sons' bevestigd werden voor de affiche van Rock Werchter 2019, werd er nu ook een derde naam bekendgemaakt: zangeres Pink zal deze zomer naar ons land afzakken voor het festival.

Het is negen jaar geleden dat Pink nog op Werchter stond. Ze zal er halthouden tijdens haar Europese tournee, waarbij ze ook Parijs en Amsterdam aandoet. Er zal vermoedelijk veel materiaal van haar nieuwste plaat, 'Beautiful Trauma', te horen zijn.

Rock Werchter vindt volgend jaar plaats van donderdag 27 juni tot en met zondag 30 juni in het Festivalpark in Werchter. De ticketverkoop start op vrijdag 26 oktober om 9u via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. Meer namen voor Rock Werchter 2019 volgen snel.

Wil je de afgelopen editie nog eens herbeleven? Deze BV's waren alvast van de partij: