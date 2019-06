De Staat vervangt The Prodigy op Lowlands MVO

27 juni 2019

15u16

Bron: ANP 0 Festivals De Staat is de derde en laatste headliner van Lowlands en sluit de vrijdag van het festival af met een speciaal voor Lowlands ontworpen show. De rockband uit Nijmegen is op hoofdpodium Alpha de vervanger van The Prodigy, meldt de festivalorganisatie donderdag.

The Prodigy stond aanvankelijk op het programma maar moest cancelen vanwege het overlijden van frontman Keith Flint. Naast De Staat heeft het festival nog meer acts bekendgemaakt, zoals onder anderen HONNE, Juice WRLD, rapper Joost, Louis Cole. Eerder werd bekend dat Tame Impala, Twenty One Pilots, A$AP Rocky, Anderson .Paak & The Free Nationals en The National in augustus naar Biddinghuizen komen.

De 27e editie van Lowlands vindt plaats van 16 tot en met 18 augustus 2019.