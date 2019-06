De Staat schudt Rock Werchter wakker met stevige beats en een spontane moshpit MVO

30 juni 2019

30 juni 2019

Razend populair zijn ze in Nederland, en nu snappen ook de Vlaamse toeschouwers waarom. Met stevige punk rock-beats in een gladgestreken jasje - letterlijk - schudt De Staat de weide van Rock Werchter wakker op zondagmiddag.

Strak in het pak, nog strakker op de gitaar: waar het concert van de staat begon met vele toeschouwers die slechts lichtjes nieuwsgierig vanop een afstandje (liefst vanop een strandhanddoek) de kat uit de boom keken, eindigde het in een waar dansfeest dat echt iedereen naar de Main Stage lokte. Naar goede traditie eindigde hun laatste nummer van de set ‘Witch Doctor’, in een spontane moshpit. Na een iets zwakkere opening van ‘Sports Team’ is de laatste dag van Werchter éindelijk goed ingezet.