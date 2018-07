De selectie van de redactie: deze vijf headliners mag je niet missen vandaag IDR

05 juli 2018

13u52 0 Festivals Twijfel je nog welke acts je zeker moet gaan bekijken op Rock Werchter vandaag? Geen paniek, want wij hebben onze vijf favorieten voor jullie op een rijtje gezet.

1. Gorillaz

Niet alleen de beste virtuele band ter wereld, ook gewoon de hoofdact van deze eerste echte festivaldag. Maak je klaar voor een muzikaal feestje!

Waar: Main Stage, 00u15 - 01u45

2. Queens of the Stone Age

Geen eerste festivaldag zonder een stevige scheut rock 'n roll. En laat frontman Josh Homme en de andere Queens daar nu net absoluut geen gebrek aan hebben. Wij smeren alvast onze stembanden om overtuigend 'no one knows' mee te brullen vanavond.

Waar: Main Stage, 21u30 - 23u15

3. The Script

Melancholische pop-rock door een bende mooie jongens. Wie punten wil/moet scoren bij z'n vriendin: hier moet je zijn.

Waar: Main Stage, 19u25 - 20u40

4. Triggerfinger

Omdat wij diep vanbinnen niet alleen chauvinisten zijn, maar ook gewoon vinden dat Triggerfinger steengoede muziek maakt.

Waar: Klub C, 00u00 - 01u05

5. Anne-Marie

Amper enkele dagen geleden nog het voorprogramma van rosse bard Ed Sheeran, nu op haar eentje op Rock Werchter. Geloof ons, je kent ook meer nummers van haar dan je zelf denkt.

Waar: Klub C, 17u40 - 18u30

Mis niets over Rock Werchter: lees en herlees alles in ons dossier 'AT THE FESTIVALS'.