De nieuwe playlist generator van Best Kept Secret helpt je kiezen uit 100 optredens MVO

23 mei 2018

14u21 0 Festivals Bezoekers van Best Kept Secret kunnen op Spotify hun eigen festivalplaylist samenstellen. Het festival brengt als eerste in Europa in samenwerking met Spotify een playlist generator, die de favoriete artiesten en genres van een gebruiker vergelijkt met de line-up van Best Kept Secret 2018.

De gebruiker kan vervolgens luisteren naar tracks van artiesten die op 8, 9 en 10 juni op het festival in Hilvarenbeek staan en die volgens de gegevens van Spotify bij hem of haar in de smaak zullen vallen.

Meer dan honderd acts staan op Best Kept Secret. De headliners zijn dit jaar Arctic Monkeys, The National en LCD Soundsystem.