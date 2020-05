De Morgen, Humo en Willy organiseren ‘Drive-in Festival’, hét alternatief voor de Belgische festivalzomer Jill Casters

05 mei 2020

20u48

Bron: De Morgen 0 Festivals Een zomer zonder muziek door het coronavirus? Daar denken wij anders over. De Morgen, Humo en radiozender Willy slaan de handen in elkaar voor het Drive-in Festival.

Het Drive-in Festival wordt een volwaardig én veilig alternatief voor publiek en artiesten. Gedurende 4 weekends in juli en augustus zullen muziekliefhebbers op verschillende locaties in Vlaanderen vanuit hun eigen wagen kunnen genieten van straffe Belgische live-acts.

“Humo en De Morgen hebben een lange traditie in het ondersteunen van de Belgische muziekscene. Met het Drive-in Festival komen we zowel de fans als de muzikanten tegemoet. In nood kent men zijn vrienden”, zegt Jörgen Oosterwaal van Humo en De Morgen.

Verdere informatie over de line-up, data, locaties en tickets volgt later.