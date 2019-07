De ‘madness’ kan niet op: Tomorrowland bestaat 15 jaar en deelt cadeautjes uit Jolien Boeckx

19 juli 2019

00u00 0 Festivals Tomorrowland blaast 15 kaarsjes uit, en dat wordt de komende twee weekends uitgebreid gevierd in Boom. Het festival gaat z'n 400.000 bezoekers voortdurend trakteren op verrassingen en extraatjes. Van cava en taartjes tot zes nieuwe podia: de 'madness' kan niet op.

De festivalgangers die gisteren aanschoven voor DreamVille, de camping van Tomorrowland, kregen met een beetje geluk al één van die verrassingen in de schoot geworpen. "Lukraak hebben we een aantal mensen uitgekozen en een upgrade gegeven naar een DreamLodge. Dat is een luxueuze tent met comfortabele bedden en een zacht donsdeken", zegt woordvoerster Debby Wilmsen. En zo kan iedereen dit en volgend weekend een 'winnaar' zijn op Tomorrowland. "We zullen taartjes en cava uitdelen, gaan onverwachte picknicks houden,... Vijftien jaar Tomorrowland vieren we met verschillende kleine verrassingen, gericht op de bezoeker zelf. En elke zondag sluiten we de Mainstage af met een verrassende show."

Nogal een contrast

De 'madness' kan dus niet op. Een schril contrast met het begin in 2005, toen Tomorrowland van start ging als klein broertje van het Nederlandse dancefestival Mysteryland. De broers Manu en Michiel Beers beslisten pas last minute om hun versie een eigen naam te geven. Tomorrowland was geboren, weliswaar met een beperkt bezoekersaantal van 8.700 mensen. De schuld van de Nederlandse dj Tiësto, die cancelde als headliner maar wel doodleuk op Marktrock ging spelen. Het kantelpunt? 2009. Hoofdact Moby lokte 30.000 bezoekers, maar ook Dimitri Vegas & Like Mike maakten hun debuut - en daar zagen de organisatoren toekomstmuziek in. Intussen vindt Tomorrowland over twee volledige weekends plaats en lokt het 400.000 bezoekers afkomstig uit 200 verschillende landen. Elk jaar heeft het dancefestival een ander thema. Terwijl we vorig jaar nog de onderwaterwereld indoken, grijpt Tomorrowland nu terug naar 'The Book of Wisdom' uit 2012. Maar verwacht geen herhaling. "Het wordt 'The Book of Wisdom' next level, met verhalen over de geschiedenis van Tomorrowland en de wereld in het algemeen." Hét paradepaardje is zoals vanouds de Mainstage - 26 meter lang en 132 meter hoog. "Vier weken hebben we nodig gehad om de Mainstage op De Schorre recht te zetten, waarbij we zo'n honderd werkkrachten per dag nodig hebben gehad", aldus de organisatie. Voor een verjaardagseditie mag er al eens een tandje bijgestoken worden.

17 podia zijn er dit jaar, waar meer dan 1.000 artiesten optreden

200.000 festivalgangers uit 200 landen per weekend

13.083 feestbeesten vliegen met Brussels Airlines naar België

1.830 meter lang zijn de bars

15.000 crewleden zijn er

38.000 mensen logeren elk weekend op DreamVille

104.000 minuten muziek hoor je in 6 dagen Tomorrowland