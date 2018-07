De Lijn zet dertig bussen in voor TW Classic TDS

12 juli 2018

18u29

Bron: BELGA 0 Festivals De Lijn zet zaterdag dertig festivalbussen in voor TW Classic in Werchter. Die brengen festivalgangers vanuit Leuven in twintig minuten naar een halte in de buurt van de festivalweide in Rotselaar. Dat meldt de Vlaamse vervoermaatschappij donderdag.

De bussen vertrekken aan het station van Leuven en rijden naar de Wijgmaalsesteenweg in Haacht. Ze rijden van 10 uur tot een uur na het einde van het laatste optreden. De festivalbussen volgen een voorbehouden traject. De Lijn zet daarvoor 45 chauffeurs in.

Festivalgangers hebben de keuze tussen een papieren biljet of een sms-ticket. De heen- en terugreis kost 7 euro. Papieren tickets zijn te koop in de winkels van De Lijn in Brussel en Leuven. Zaterdag kunnen reizigers terecht in de mobiele winkel aan het station in Leuven. Normale vervoerbewijzen zijn niet geldig. Voor een sms-ticket moet voor het opstappen de code "event" gestuurd worden naar het nummer 4884.

Voor de combinatie trein en bus is er het speciale e-treinbiljet TW Classic. Voor 19 euro biedt dat toegang tot het festival, een treinreis heen en terug naar Leuven en de busreis van De Lijn naar en van het festivalterrein. Dat e-treinbiljet is online te koop via www.nmbs.be/twclassic. Na afloop van het festival legt de NMBS speciale nachttreinen in, met verplichte reservering en alleen toegankelijk met het e-treinbiljet.

TW Classic veroorzaakt hinder op enkele lijnen in en rond Rotselaar en Haacht.