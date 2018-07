De keuze van de redactie: deze vijf groepen mag je niet missen vandaag IDR

06 juli 2018

11u23 0 Festivals Twijfel je nog welke acts je zeker moet gaan bekijken op Rock Werchter vandaag? Geen paniek, want wij hebben onze vijf favorieten voor jullie op een rijtje gezet.

1. Snow Patrol

Na een knoert van een 'writer's block' is de Noord-ierse rockband Snow Patrol weer helemaal terug met 'Wildness', hun zevende studio-album. Wij kijken alvast reikhalzend uit naar hun comeback op het grote podium!

Waar: Main Stage, 19u15-20u15

2. Franz Ferdinand

Heb je geen bal interesse in de wedstrijd van de Rode Duivels, maar hou je wél van gitaren? Dan is het optreden van Franz Ferdinand op jouw lijf geschreven.

Waar: Klub C, 21u15-22u15

3. London Grammar

Geen bal interesse in de Rode Duivels, part two. Voor zij die het gitaargeweld van vrolijke Franz liever aan zich voorbij laten gaan en willen genieten van de prachtstem van frontvrouw Hannah Reid.

Waar: Main Stage, 21u15-22u30

4. First Aid Kit

Twee zusjes met twee bijhorende engelenstemmen. Jack White en Emmylou Harris zijn fan. Wij ook.

Waar: The Barn, 16u15-17u15

5. Arsenal

Sowieso de ideale plek om na het voetbal langs te gaan. Als we winnen zorgen deze Belgen voor een dubbel feestje. En als we verliezen, dan dansen we sowieso onze traantjes weg. Toch?

Waar: Klub C, 23u25-00u25

Mis niets over Rock Werchter: lees en herlees alles in ons dossier ‘AT THE FESTIVALS’.