De ideale donderdag op Rock Werchter volgens Jan Paternoster van Black Box Revelation Kevin Lau

27 juni 2019

13u30

Frontman Jan Paternoster van Black Box Revelation deelt zijn ideale parcours mee voor de donderdag van Rock Werchter.

Zwangere Guy // The Barn // 13:00 – 13: 50

“Eerste tip van de dag is sowieso Zwangere Guy. Ik zou zelf graag gaan kijken, maar wij spelen een set in KluB C vlak na ‘de Guy’. Ook een aanrader, trouwens. (lacht) Misschien dat we de eerste twee nummers nog kunnen meepikken. Zwangere Guy is een van de hardstwerkende muzikanten in de scene momenteel, zeker gaan kijken! Donderdag is eigenlijk een omgekeerde dag, festivalgangers mogen gerust strontzat aankomen bij onze sets om te feesten, om daarna de hele dag uit te kateren.” (lacht)

Maribou State // KluB C // 15:30 – 16:15

“Na onze eigen set wil ik naar Maribou State gaan kijken. Het is niet per se de muziek die ik thuis als eerste zou opzetten, maar het lijkt me wel ideaal – zeker tijdens hittegolf-Werchter – om de festivalsfeer op te snuiven. Geen concert om er volledig in te vlammen, eerder om wat te relaxen in de namiddag met een pintje erbij. Denk Lost Frequencies, maar dan in bandvorm en ook iets exotischer.”

Richard Ashcroft // The Barn // 18:05 – 19:05

“Richard Ashcroft is misschien niet meer zo relevant, maar ik durf hem toch nog een van de beste zangers van vandaag noemen. Sowieso een klassieker waar je na elk concert toch een wow-gevoel aan overhoudt. Wat een stem.”

Brockhampton // The Barn // 20:05 – 21:05

“Daarna blijf ik in The Barn voor Brockhampton. Ik hoorde ze onlangs voor het eerst op de radio en toen ben ik de hiphopband toch gaan opzoeken. Ik wist niet eens dat het een band was om toe te geven, dat verklaart wel waarom ik sommige nummers echt heel goed vind en andere dan weer moet doorspoelen. Veel verschillende meningen misschien? Hoe ze als liveband zijn moet ik wel nog ontdekken. Totaal geen idee hoe ze er gaan staan en hoe de sfeer ineenzit, of het nu een harder of chiller concert wordt. Daar ligt de verrassingsfactor bij mij, dus Brockhampton ga ik zeker checken. Bastille op de Main Stage zou ik ook nog willen zien, maar Brockhampton krijgt sowieso voorrang.”

Chicken wings-kraam // tussen The Barn en KluB C

“Na Brockhampton kan je me gewoon terugvinden aan het chicken wings-kraampje. Daar kan je me in feite vinden tussen alle concerten door. Die hebben daar twee soorten wings: nuggets, die zonder botjes, en dan de échte wings, met het boutje in – dat zijn de goeie wings!”