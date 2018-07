De grootste dilemma's op de eerste dag van Werchter: voor welke artiest kies jij? MVO

04 juli 2018

07u00 4 Festivals De line-up van Rock Werchter is ook dit jaar weer indrukwekkend. Spijtig genoeg komen veel van die goede artiesten tegelijkertijd optreden! Dat zorgt voor de nodige dilemma's bij festivalgangers. Dit zijn de opties van de openingsdag, morgen. Voor welke artiest zou jij kiezen?

Alice in Chains (17u40 - 18u40) vs Anne-Marie (17u40 - 18u30)

Alice in Chains is met meer dan 20 miljoen verkochte albums een van de populairste namen uit de grungeperiode. Al klinkt de groep in tegenstelling tot Nirvana of Pearl Jam meer metal dan rock.

Anne-Marie kennen we vooral als voorprogramma van Ed Sheeran. Ze opende voor hem in het Sportpaleis en nog recenter op zijn concert in Werchter. Deze keer keert ze in haar eentje terug naar de weide. Met hits als 'Rockabye', 'F.R.I.E.N.D.S.', 'Alarm' en 'Ciao Adios' belooft haar optreden veel meezingers!

Gorillaz ( 00u15 - 01u45) vs Triggerfinger ( 00u00 - 01u05)

De afsluiters van de avond zorgen ook voor een breinbreker. Gorillaz is zonder twijfel de meest opvallende groep van de dag. De geanimeerde figuren brengen hits zoals 'Clint Eastwood’, ‘Tomorrow Comes Today’, ‘Feel Good Inc', 'On Melancholy Hill' en 'DARE'.

Daar tegenover staat Triggerfinger, de Belgische groep die in 2014 menig Werchter-bezoeker weg kon houden van het WK-scherm. Hard, swingend en melodieus.

The Script (19u25 - 20.40u) vs Vince Staples (19u30 - 20u30)

The Script belooft meezingers en kippenvelmomenten. 'The Man Who Can’t Be Moved' en 'Hall of Fame' zijn slecht enkele voorbeelden van hun arsenaal aan grote radiohits.

Vince Staples is volgens velen het beste hip hop album van 2017 heeft gemaakt. Hij groeide op in armoede, maar muziek haalde hem uit het getto. Staples raakte bevriend met schoon volk als Mac Miller en Earl Sweatshirt en werpt zich via enkele straffe mixtapes op tot een potentiële topper.

Jade Bird ( 20u45 - 21u25) vs James Bay ( 20u30 - 21u45)

Het Amerikaanse magazine Rolling Stone stelt Jade Bird voor als een van de 10 nieuwe countryartiesten die aandacht verdienen. De BBC hoort een talentvolle singer-songwriter die dit jaar een groot publiek gaat vinden.

James Bay heeft met singles ‘Let It Go’ en ‘Hold Back The River’ absolute wereldhits. Het zijn eigen composities van de jonge singer-songwriter met de korrelige stem.