Dé festivaloutfit komt recht uit de nineties: "Wat vroeger voor Johnny's en Marina's was, vinden we nu mooi" Bieke Cornillie

18 augustus 2018

00u00 0 Festivals Hoog opgetrokken witte sportsokken, blote buiken, heuptasjes of Get Ready-kapsels: alles wat fout was in de jaren negentig, is helemaal terug - kijk maar naar de hipperds op Pukkelpop. "Wat vroeger voor Johnny's en Marina's was, vinden we nu mooi."

Wie in de jaren 90 gespot werd in Buffalo's of Kappa-trainingsbroeken, was sowieso een bezoeker van dancings à la Boccaccio. Maar nu zien we hipsters in dergelijke outfits en masse naar festivals als Pukkelpop trekken. Reden: de nineties zijn hélemaal terug. Van de felle kleuren over trainingsbroeken met drukknoppen tot de sneakers van Reebok en Fila: alles wat moeder indertijd liever ver weg in de kleerkast zag verdwijnen, draagt de jeugd ook vandaag nog graag en gretig. Hoe fouter, hoe liever: sportsokken, Trasher-sweaters, buideltasjes of mamajeansbroeken zijn alomtegenwoordig.

"Alles komt altijd terug - zo om de twintig jaar weleens - en vaak heeft het met nostalgie te maken", zegt BV-stylist Jody Van Geert. "Voor wie zes was in de nineties en The Spice Girls top vond, zal deze trend wellicht heel wat herinneringen oproepen."

Crapuul

Gek genoeg is wat vroeger compleet fout was, vandaag cool. "Zonder iets slechts te willen zeggen over die generatie, maar Kappa was toen voor 'crapuul'. Dat mocht je van je moeder niet aan. (lacht) Buffalo's waren lelijk en kostten bovendien veel geld. Net als heel wat andere kleren toen. Het was marginaal, voor Johnny's en Marina's, of net rebels. Het was de tijd van de grote discotheken en die mode werd daarmee geassocieerd."

"Of de jeugd vandaag die crop tops, glanzende trainingsbroeken en witte, hoog opgetrokken sportsokken ook écht mooi vindt, weet ik niet. Maar het is naast nostalgie ongetwijfeld ook een soort statement, zoals het vroeger eigenlijk ook was. Bovendien heerst er tegenwoordig een soort 'no bodyshame'-gevoel. Niet iedereen komt met zo'n blote buik weg - die tops zijn nog korter dan hoe Madonna ze indertijd droeg - en deze trend is ook niet van de elegantste, maar toch draagt iedereen ze. Dat de jonge ontwerpers bij Balenciaga of Vetements die trends met een twist weer op de catwalk hebben gezet, speelt ongetwijfeld ook een rol."

Wat we dan over een paar jaar mogen verwachten op de weide van Pukkelpop? "Die Von Dutch T-shirts, misschien?" (lacht)