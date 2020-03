De Crem: “Ik meen dat de festivals naar alle waarschijnlijkheid uitgesteld moeten worden.” MVO

26 maart 2020

21u44 4 Festivals Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) was vanavond te gast in de studio van VTM NIEUWS. Tijdens de uitzending beantwoordde De Crem een aantal vragen van kijkers. Daaronder ook eentje over de festivalzomer, gezien iedereen zich afvraagt of die zal doorgaan.

“Het is absoluut aan de overheid om klaarheid te scheppen over de festivalzomer. We hebben eerst gezegd dat de maatregelen tot 3 april zouden gelden, dan tot 5 april. De periode komt steeds dichterbij”, aldus de minister. “We hebben ook onze medische informatie. Die voorziet de piek in de eerste week van de paasvakantie. Morgen is er de Nationale Veiligheidsraad. Een aantal maatregels zullen aangescherpt worden. Het is wellicht zo dat de periode verlengd zal worden. Het is nog niet beslist, maar ik denk dat de indicaties zo zijn dat men er niet aan kan ontsnappen. Nadien komt ook de uitvlakking van de curve. Medici leren ons dat het virus er nog altijd zal zijn. Massabijeenkomsten zijn een broeihaard voor de verdere verspreiding. De overheid moet daarover duidelijkheid creëren, maar ik meen dat de festivals -op basis van de informatie die we nu hebben- naar alle waarschijnlijkheid uitgesteld moeten worden.”