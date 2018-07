De combo van Rock Werchter bij 30 graden: zweet, zonnecrème en water JOBG

05 juli 2018

15u47 0 Festivals Zweten, zweten en nog eens zweten. Een beetje waterpret en rijkelijk zonnecrème smeren op al die bezwete lijven. Dat is nu al de balans van een Rock Werchter bij 30 graden.

Wie tijdens al dat gepuf en gezweet naar wat verkoeling zoekt in het festivalpark moet, naast gewoon een flesje water te bestellen aan één van de dranktogen, wel goed zoeken naar een fonteintje of iets dergelijks. Ter hoogte van The Slope en The Barn spotten we een toren met waterkraantjes - niet drinkbaar! - en niet zo ver verwijderd van de inkom staat een pleintje met watersproeiers. Wie zich wil verfrissen met water en er tegelijk ook van wil drinken, kan gewoon naar de waterkraantjes aan de toiletten. Smakelijk. Bij de hulpposten zijn geen flesjes gratis water verkrijgbaar.

En als je er de volgende vier dagen niet als een kreeft wil bijlopen, smeer jouw bezwete lijf vandaag dan al rijkelijk goed in met een factor 30 of liefst zelfs 50. Uiteraard staan er vrijwillige dames klaar om de mannen daarbij te assisteren. Maar ook omgekeerd.