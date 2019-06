Dansfeestje onder toeziend oog van Angèle Jolien Boeckx

29 juni 2019

22u52 0 Festivals Met een gouden opblaasbaar geweer trotseerde Angèle The Barn en daarmee was de toon van haar optreden gezet: girl power. Dit was veruit het heetste optreden van de dag.

Sierlijk over het podium bewegen, een sprongetje hier en daar, en bijgestaan door haar meest sexy dansmoves. Naast een aardig staaltje zingen, kan de Brusselse popprinses ook een stevig stukje dansen. Dit was veruit het meest hete optreden van de dag. Niet alleen omdat het kwik in de tent al uitsteeg richting 35 graden, ook omdat stilstaan op Angèle haar hits niet mogelijk was. ‘La Loi De Murphy’, ‘Tout Oublier’ - terwijl de lyrics van haar broertje Roméo Elvis in een video te zien waren - en ‘Balance Ton Quoi’. Die laatste was een ‘specialleke’. Danseressen verschenen op het podium en staken hun welgemeende middelvinger op - een statement van Angèle tegen seksisme, waarover het nummer ook gaat. Zelfs aan afkoeling had de popzangeres gedacht. Haar danseressen stuurde ze de vuurlinie in om de voorste rij toeschouwers onder te spuiten met watergeweren. Dat haar show visueel een serieus niveau hoger lag dan vorig jaar was duidelijk. Bij het begin had je dat al door bij het aanschouwen van de twee grote ogen boven haar muzikanten. ‘Je Veux Tes Yeux’, haar grote doorbraak, kon niet beter tot zijn recht komen. “Rock Werchter is mijn eerste festival deze zomer”, sprak Angèle. Net zoals vorig jaar en toen al werd ze tot koningin van de festivals bekroond. Dat belooft voor nu.