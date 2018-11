Dancefestival voor Disneyfans breidt uit CD

15 november 2018

09u35 1 Festivals Goed nieuws voor de fans van Electroland - hét festival voor Disneyfanaten. Volgende zomer zullen ze niet twee, maar drie dagen kunnen feesten op de dancemuziek van Disneyland Paris.

Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juli 2019 wordt Disneyland Paris opnieuw even Tomorrowland, want dan vindt in het Walt Disney Studios Park voor de derde keer het dancefestival Electroland plaats.

Wie er op het podium zal staan, is nog niet bekend. Maar vorig jaar wist de organisatie verschillende internationale top-dj’s te strikken, waaronder Robin Schulz, Bob Sinclar, Afrojack én onze eigen Dimitri Vegas & Like Mike. Er waren toen 16.000 mensen aanwezig.