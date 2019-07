Dag 6 van de Gentse Feesten: dit mag je vandaag niet missen DBJ

24 juli 2019

De Gentse Feesten zijn er weer! Tien dagen lang boordevol muziek, theater en feest in de Gentse binnenstad. Zie je echter door de bomen het bos niet meer? Wij tippen elke dag drie fijne evenementen.

Clement Peerens Exposition

22.30 u, Kouter

Gent mag volgens Clement Peerens dan misschien wel niet meer zijn dan parking, hij voelt zich duidelijk niet te goed om er te spelen. Samen met Sylvain Aertbeliën en Dave ‘Beast From Hell’ de Peuter brengt hij al zijn hits, inclusief ‘Dikke Lu’ en ‘Boecht van dunaldy’.

Roland Van Campenhout ‘Folksongs From a non-existing Land’

21.30 u, François Laurentplein / Luisterplein

Bij het maken van ‘Folksongs from a Non-Existing Land’ keerde Roland terug naar het oerlandschap in zichzelf. De trip door een onbestaande wildernis, een imaginaire wereld geeft een enorme voldoening, een shot aan eindeloze creativiteit. “De titel bevat veel humor ,” lacht Roland, “aan de andere kant beschrijft het mijn muzikale evolutie. Klanken uit de wereld van folk, Bob Dylan, Woodie Guthrie of Joni Mitchell. “

Patrick Riguelle, Guy Swinnen, Gertjan Van Hellemont, Bjorn Eriksson en Piet De Pessemier

23.15 u, François Laurentplein / Luisterplein

Wie heeft er op de festivalterreinen van zijn of haar jeugd niet luidkeels meegebruld met ‘Keep on rockin’ in the free world’ van Neil Young? Het is moeilijk te geloven dat deze song al bijna dertig jaar oud is, en nog moeilijker is het voor te stellen dat Neil Young toen reeds een oude rot in het vak was, die twintig jaar daarvoor al afscheid had genomen van Buffalo Springfield, de groep die hem de eerste roem bracht.