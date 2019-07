Dag 4 van de Gentse Feesten: deze dingen mag je vandaag niet missen SD

22 juli 2019

11u00 0 Festivals De Gentse Feesten zijn er weer! Tien dagen lang boordevol muziek, theater en feest in de Gentse binnenstad. Zie je echter door de bomen het bos niet meer? Wij tippen elke dag drie fijne evenementen.

Praga Khan

22u30: Korenmarkt

Het bleef enkele jaren stil rond dance-pioneer Maurice Engelen, maar de 30-jarige verjaardag van Praga Khan kon hij niet aan zich laten voorbijgaan. Vanavond kan u op de Korenmarkt dus genieten van hits als ‘Power of the Flower’ en ‘Breakfast in Vegas’. Nostalgie verzekerd!

Mother Mercury

20u: Korenmarkt

Dankzij biopic ‘Bohemian Rhapsody’ is Queen helemaal terug. Als je de grootste hits van de rockgroep nog eens wil herbeleven, kan je naar tribute band Mother Mercury gaan kijken, die alles op alles zetten om een passend eerbetoon te brengen aan een van de grootste showmannen aller tijden.

Belpop Bonanza

22u: Walter De Buckplein

Jan Delvaux en DJ Bobby Ewing nodigen hun grootste Belpop-helden uit en vieren een feestje met Guy Swinnen, André Brasseur, Scooter, School Is Cool, Isolde Lasoen, Wim Punk, Tom Derie, Mauro Pawlowski en zelfs Isabelle A!