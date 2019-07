Dag 3 van de Gentse Feesten: dit mag je vandaag niet missen SD

21 juli 2019

11u00 0 Festivals De Gentse Feesten zijn er weer! Tien dagen lang boordevol muziek, theater en feest in de Gentse binnenstad. Zie je echter door de bomen het bos niet meer? Wij tippen elke dag drie fijne evenementen.

Vuurwerk

23u: Portus Ganda

We vieren vandaag onze nationale feestdag, en dus mag een uitgebreid vuurwerk niet ontbreken.

Willy Sommers

23u: Sint-Baafsplein

In 2018 speelde hij Pukkelpop al helemaal plat, en Willy Sommers gaat ongetwijfeld hetzelfde doen op de Gentse Feesten. Dat wordt meezingen met ‘Laat de zon in je hart’ en ‘Als een leeuw in een kooi’, en misschien wordt er zelfs een polonaise gedanst!

Dj René Zwelneger

00u: Baudelohof

Enkel en alleen voor zijn originele naam zouden we willen gaan dansen op de klanken van dj René Zwelneger! Dat hij swing- en bluesmuziek draait, maakt het alleen nog maar leuker.