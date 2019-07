Dag 2 van de Gentse Feesten: deze dingen mag je vandaag niet missen SD

20 juli 2019

11u00 3 Festivals De Gentse Feesten zijn er weer! Tien dagen lang boordevol muziek, theater en feest in de Gentse binnenstad. Zie je echter door de bomen het bos niet meer? Wij tippen elke dag drie fijne evenementen.

Compagnie Didier Théron - Air

20u30: Spaanskasteelplein

Compagnie Didier Théron staat vandaag twee keer op de Gentse Feesten. In beide voorstellingen dragen de dansers met lucht opgevulde pakken. Dat ziet er niet alleen leuk uit, maar het heeft ook een diepere betekenis volgens de makers. De performers worden identiteitsloze wezens die de bestaande normen uitdagen om ons allen bij elkaar te brengen. Wees welkom in een nieuwe kleurrijke en speelse wereld!

Steven Van Herreweghe - Het leven van Philo (Try-out)

20u15: Vooruit

Ook theater heeft een plekje op de Gentse Feesten. Steven Van Herreweghe geeft in de Vooruit een try-out van zijn nieuwste theatershow ‘Het leven van Philo’, over de liefde van Steven voor televisie. Van kindsbeen af is hij compleet verwonderd en betoverd door haar magie. Maar hoe vat je in godsnaam samen wat TV allemaal heeft teweeggebracht?

Eva De Roovere & Andries Boone

20u30: Baudelohof

Zangeres Eva De Roovere kruipt samen met Andries Boone op het podium van het Baudelohof. Boone is al bijna 20 jaar een fervente sidekick van vele Belgische gerenommeerde kunstenaars, en brengt nu samen met De Roovere een Nederlandstalig topconcert.