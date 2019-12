Crowded House komt naar TW Classic 2020 MVO

09 december 2019

10u04 3 Festivals Nadat eerder The Killers en headliner Paul McCartney bevestigd werden voor het dagfestival dat op zondag 21 juni plaatsvindt in het Festivalpark in Werchter, kondigt vandaag ook Crowded House aan naar TW Classic 2020 te komen.

Crowded House is een topkandidaat voor de titel van ‘Ideale Popgroep’. Hun nummers kunnen de eeuwigheid aan. ‘Don’t dream it’s over’, ‘Better be home soon’, ‘Into temptation’, ‘Weather with you’… de songs zijn ondertussen flinke dertigers maar er valt nog geen rimpel te bespeuren. Dat is te danken aan het talent en het oog voor detail van drijvende kracht Neil Finn. Crowded House ziet het licht in het Australische Melbourne maar verhuist al gauw naar Los Angeles om van daaruit de wereld te veroveren. De groep sluit een creatief verbond met Mitchell Froom, een onbekende producer die later naam maakt met Los Lobos, Suzanne Vega, Pearl Jam en Sheryl Crow. Het gevolg is de beste popmuziek van de late jaren 80 en de vroege jaren 90. Daarna begint Crowded House aan een af-en-aan-parcours. Maar de concerten en de platen blijven top. En kijk, nu zijn ze er terug live. Leden van het eerste uur Neil Finn en Nick Seymour worden vergezeld door Mitchell Froom, Liam Finn en Elroy Finn. Voor de aandachtige toeschouwer: Neil Finn was vorig jaar in Werchter met Fleetwood Mac.

De ticketverkoop voor TW Classic is reeds gestart via ticketmaster.be en proximusgoformusic.be. Meer namen worden later aan de line-up toegevoegd.