Coucke organiseert festival in Durbuy FT

25 februari 2020

00u00 1 Festivals Marc Coucke heeft opnieuw grootse plannen in Durbuy. Hij wil het Ardense stadje nu ook muzikaal op de kaart zetten, met een muziekfestival, een opnamestudio en een museum in moderne kunst. Op 27 juni al zal er voor het eerst worden gedanst in z'n avonturenpark.

Het ene project is nog niet afgerond - de bouw van een sportcomplex met voetbalvelden en een stadion komt er ten vroegste midden volgend jaar - of een ander groots project ziet al het levenslicht in Couckeland. Dat wordt dit jaar dus opnieuw een beetje groter. "Naast avontuur willen we ook cultuur een mooie plaats geven in ons totaalproject Durbuy", zegt de zakenman en Anderlecht-voorzitter. Samen met collega-ondernemer Bart Maerten investeert hij al sinds 2016 in het Ardense stadje. De plannen voor het muziekfestival zijn meteen heel concreet: op zaterdag 27 juni treden onder meer Brihang, Henri PFR, en Charlotte Adigéry op in Couckes avonturenpark. Daar worden drie podia gebouwd. Een dagticket zal 20 euro kosten.

Het festival had aanvankelijk pas volgend jaar moeten plaatsvinden, maar de teams in Durbuy vertelden het zakenduo dat ze al eerder klaar zijn. "En hoe sneller het gaat, hoe leuker. De mensen zullen het geweldig vinden, net als de horeca."

Dj-lessen

Maar er is meer: Coucke en zijn zakenpartner zijn ook bezig met de komst van een muziekcentrum en professionele opnamestudio voor Vlaamse en Waalse artiesten. "Niet omdat ik zelf de tijd als charmezanger mis. Neen hoor, zingen zal ik daar zelf niet doen", lacht Coucke. "Er zullen wel dj-lessen komen. Dat wordt een grotere uitdaging om aan te weerstaan."

Hij vervolgt: "Durbuy wordt een cultuurstad, met ook nog de komst van een museum rond Marcel Duchamp (een Franse dadaïst en surrealist, red.). Daarvoor schieten de plannen ook goed op."