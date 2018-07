Colruyt in Dour is klaar voor stormloop: "Shuttlebussen en extra ruimte voor Cara Pils en Aïki Noodles" DBJ

12 juli 2018

Het Dour festival en de winkelketen Colruyt hebben de handen in elkaar geslagen om de festivalgangers makkelijk van de camping naar de supermarkt te vervoeren. Ze zetten shuttlebussen in en Colruyt past ook zijn assortiment aan.

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Meer dan 40.000 festivalgangers trekken tijdens de Dour-vierdaagse naar supermarkt Colruyt om er nieuwe voorraden in te slaan. Omdat de camping dit jaar iets verder van de winkel ligt, zetten het festival en de winkelketen nu speciaal gratis shuttlebussen in.

"De Colruyt-winkel wordt bovendien helemaal omgebouwd tot een festivalwinkel, met extra veel ruimte voor festivalfavorieten zoals Cara Pils en Aïki Noodles", laat Christophe Dehandschutter van Colruyt weten. "Niet alleen drank doet het goed in de verkoopcijfers, maar ook waterpistolen en vochtige doekjes vliegen de deur uit. Vorig jaar verkocht de winkel een vijftiental paletten Cara Pils in blik, 2.600 stuks Aïki Noodles en 1.200 stuks taboulé van Boni Selection. De handgel van Biover deed het 12 keer beter dan normaal, de verkoop van Cristaline-verstuiver vertwintigvoudigde en er gingen ook 162 waterpistolen de deur uit.”

Tussen 10u en 15u zullen de shuttlebussen elk kwartier worden ingezet tussen de camping en de winkel. "We leveren voor het eerst een twintigtal basisbenodigdheden aan de campingwinkel van Dour, waaronder dranken, chips, bereide maaltijden en deo. Door de bussen in te zetten kunnen de festivalgangers snel hun voorraad inslaan en daarna voluit genieten van het festival. En aangezien Colruyt Dour elke dag gemiddeld 10.000 festivalgangers over de vloer krijgt, zorgt de shuttledienst ook voor minder autoverkeer”, aldus Dehandschutter.